Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Chelsea'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verdi.
Takımın başında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Postecoglou, son olarak Chelsea karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetten tam 19 dakika sonra görevden alındı.
Kulübün resmi mecralardan yaptığı açıklamada "Nottingham Forest Futbol Kulübü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonuç ve performansın ardından Ange Postecoglou'nun derhal baş antrenörlük görevinden alındığını doğruladı. Kulüp şu anda daha fazla yorumda bulunmayacak." ifadelerine yer verildi.
İngiliz ekibine imza atmadan önce adı Fenerbahçe ile de anılan deneyimli çalıştırıcı, Nottingham Forest'ın başında 39 gün görevde kalabildi.