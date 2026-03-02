Çin devlet medyası tarafından yapılan bir resmi açıklamaya göre bir jeolog ekibi Çin'in Pingjiang ilçesinde yer alan Wangu altın sahasının 2,01 kilometre deriliğinde yeni bir altın cevheri keşfedildi. Bu cevher yaklaşık olarak 330 ton altın içeren 40'dan fazla damardan oluşuyor.

Ancak haberler bununla da sınırlı kalmadı. 3 boyutlu modelleme yapılan çalışmaları alt üst eden bir şeyi ortaya çıkardı. Yerin yaklaşık 3 km derinliğinde 1.100 tona yakın altın daha olabileceği öngörülüyor. Eğer yapılan modelleme doğruysa Çin'in ortaya çıkaracağı altının toplam değeri 83 milyar dolara denk gelecek.

GÖZLE GÖRÜLÜR ALTIN

Başlı başına şaşkınlık uyandırıcı bu bulguyu daha da önemli hale getiren bir diğer ayrıntı ise şu ki; bu cevher metrik ton başına 138 gram altın içeriyor. Bu oran ise altın madenciliğine oldukça nadir rastlanan bir değer. Çin Devlet Medyası tarafından açıklanan bilgilere göre Çin'in Hunan eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan cevher arama uzmanı Chen Rulin bu haberi ''Birçok sondajlanmış kaya çekirdeğinde gözle görülür oranda altın bulundu.'' diyerek duyurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN MADENİ

Şu ana kadar keşfedilmiş en büyük altın madeni Güney Afrika'da yer alan South Deep altın madeni olarak biliniyor Eğer elde edilen bilgiler doğru çıkarsa Wangu araştırma sahasında yer alan altın madeni an itibariyle South Deep'i geride bırakarak dünyanın en büyük altın madeni konumuna yerleşecek.

Çin şu an dünyanın altın üretiminin yüzde 10gibi bir kısmını kendi başına karşılıyor. Ancak bundan yaklaşık 3 kat kadar yüksek miktarda altın tükettiğinden sürekli altın ithal eden bir ülke konumunda. Bu da yapılan keşfin Çin açısından önemini bir kez daha vurguluyor. Bu yeni keşif Çin'in en büyük ithalatçı olmasından dolayı tüm dünya altın piyasalarını alarma geçirmiş durumda. Yani bu keşif Çin'i altın konusunda bir dünya devi haline getirebilir.