Olay, Seda Akgül'ün, Deniz Akkaya tarafından sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurmasına dayanıyor.
Mahkeme, Akgül'ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasaklamıştı.
Karara rağmen Deniz Akkaya'nın Seda Akgül'e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi.
Mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin delinmesi nedeniyle Akkaya'nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti.