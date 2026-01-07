Seda Akgül'ün başvurusu üzerine Deniz Akkaya aleyhine alınan koruma kararı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle gündeme gelmişti. Akkaya’nın, Akgül'e yönelik olarak hakaret, aşağılama ve kişilik haklarını ihlal eden ifadeler kullandığı gerekçesiyle yargı süreci başlatılmıştı.

Dosyayı inceleyen Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya’nın söz konusu tedbir kararını ihlal ettiğini tespit ederek, 6284 sayılı Kanun kapsamında 3 gün zorlama hapis cezası uygulanmasına karar vermişti. Bu kararın ardından Akkaya, sosyal medya paylaşımlarının tedbir kapsamına alınmasının temel hak ve özgürlükleri sınırladığı iddiasıyla karara itiraz etti.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Ancak mahkeme, yapılan itirazı yerinde bulmadı ve talebi reddetti. Böylece Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen zorlama hapis cezası hukuken kesinlik kazandı.

Yargı sürecinde, Seda Akgül’ün Deniz Akkaya’nın X (Twitter) platformu üzerinden kendisine yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle başvuruda bulunduğu, bu başvuru üzerine Akkaya hakkında iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesinin yasaklandığı tedbir kararının alındığı öğrenildi. Mahkeme, söz konusu yasağa rağmen Akkaya’nın paylaşımlarını sürdürdüğünü tespit etti.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Koruma kararının ihlal edilmesi nedeniyle verilen 3 günlük zorlama hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte Deniz Akkaya’nın cezasını infaz etmesi bekleniyor. Karar, 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan tedbirlerin ihlal edilmesi halinde uygulanacak yaptırımlara dikkat çeken emsal nitelikte bir süreç olarak değerlendiriliyor.