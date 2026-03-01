Queensland'deki Cairns açıklarında, anne ve kız dalgıçlar tarafından tesadüfen bulunan dev yapı, deniz bilimcileri şaşkına çevirdi. "Fil derisi" olarak adlandırılan Pavona clavus türüne ait olan koloni, yaklaşık 0,11 kilometre uzunluğuyla bugüne kadar kaydedilen tüm ölçümleri geride bıraktı. Yüksek çözünürlüklü 3D modellerle boyutu teyit edilen bu "megakoloni", okyanus sıcaklıklarındaki artışa rağmen tamamen sağlıklı olmasıyla dikkat çekiyor.

DALIŞ YAPARKEN KEŞFETTİLER

Deneyimli dalgıç Jen Pope ve deniz operasyonları koordinatörü kızı Sophie Kalkowski-Pope, Büyük Resif Sayımı projesi kapsamında dalış yaparken bu devasa yapıyla karşılaştı. Sophie Kalkowski-Pope, J şeklindeki koloninin bir ucundan diğer ucuna yüzerek görüntülemesinin kesintisiz üç dakika sürdüğünü belirtti. Bilim insanları, yapının tek bir organizma mı yoksa yüzyıllardır bir arada büyüyen koloniler birliği mi olduğunu anlamak için genetik çalışmalarını sürdürüyor.

KİTLESEL BEYAZLAMAYA RAĞMEN HAYATTA KALDI

Dünya genelindeki mercan resiflerinin %80'inden fazlasının kitlesel beyazlama tehdidi altında olduğu bir dönemde, bu koloninin sağlıklı kalması "mucize" olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, bölgedeki güçlü gelgit akıntılarının soğuk su taşıması ve koloninin doğal korunaklı bir noktada bulunması sayesinde yapının binlerce yıldır hayatta kalmış olabileceğine inanıyor. Sağlıklı koloniden yayılacak larvaların, resifin hasar görmüş diğer bölgelerini onarmak için hayati bir kaynak sağlaması bekleniyor.

KESİN KOORDİNATLAR GİZLİ TUTULUYOR

Yapay zeka ve robotik sistemlerle desteklenen restorasyon programları kapsamında izlemeye alınan koloninin güvenliği için sıkı önlemler alındı. Aşırı turizm baskısı ve gemi demirlemelerinin yaratacağı hasarı önlemek amacıyla dev koloninin kesin koordinatları kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bilim insanları, bu keşfin halkın katılımıyla yürütülen projelerin çevre koruma üzerindeki kritik etkisini bir kez daha kanıtladığını vurguluyor.