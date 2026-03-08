Avrupa’nın en iddialı altyapı projesi olarak kabul edilen Fehmarnbelt Tüneli, Baltık Denizi’nin 40 metre derinliğinde yükseliyor. 2029 yılında tamamlanması planlanan 18 kilometrelik dev yapı, Lolland ile Fehmarn adaları arasındaki 45 dakikalık feribot yolculuğunu trenle sadece 7 dakikaya indirecek. Kayaların delinmesiyle değil, prefabrik beton blokların su altında birleştirilmesiyle inşa edilen proje, modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor.

73 BİN TONLUK BLOKLAR DENİZ TABANINA İNDİRİLİYOR

Tünelin inşasında her biri 217 metre uzunluğunda ve 73 bin 500 ton ağırlığında olan 89 dev prefabrik eleman kullanılıyor. Karada inşa edilen bu devasa beton parçalar, uçları su geçirmez bölmelerle kapatılarak denize indiriliyor ve römorkörler aracılığıyla yerleştirileceği noktaya çekiliyor. Mühendislerin "dev Lego bloklarını birleştirmek" olarak tanımladığı bu yöntemle, parçalar deniz tabanında hazırlanan hendeklere milimetrik hassasiyetle yerleştiriliyor.

7,4 MİLYAR EUROLUK DEV YATIRIM

Toplam maliyeti 7,4 milyar euro olarak hesaplanan projenin finansman yükünü büyük oranda Danimarka üstlenirken, Avrupa Birliği de 1 milyar euronun üzerinde destek sağlıyor. Dört şeritli otoyol ve çift hatlı elektrikli demiryoluna sahip olacak tünel, işletmeye açıldıktan sonra geçiş ücretleriyle kendi maliyetini karşılayacak. Güvenlik standartlarının en üst seviyede tutulduğu tünelde, kesintisiz acil durum şeritleri ve özel havalandırma sistemleri yer alacak.

GEMİ TRAFİĞİNE ENGEL OLMAYACAK

Tasarım aşamasındaki en büyük zorluklardan biri olan Baltık Denizi’ndeki yoğun gemi trafiği, tünelin tamamen deniz tabanına gömülmesiyle aşıldı. Yerleştirilen beton blokların üzeri kum, çakıl ve taş katmanlarıyla kapatılarak deniz tabanıyla bütünleşmesi sağlanıyor. Bu sayede dev tonajlı gemiler, altlarından geçen otoyol ve demiryolu trafiğinden etkilenmeden seyirlerine devam edebilecek.