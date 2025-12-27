Dizide Esme karakterine hayat veren Baysal, yaklaşık üç yıldır kilo almakta zorlandığını dile getirdi. Trabzon’da bulunduğu süre boyunca bu durumun değiştiğini belirten Baysal, Karadeniz’de devam eden çekimler sayesinde tam 4 kilo aldığını söyledi. Bu gelişmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

TRABZON'DA BAŞARDI

Trabzon’dan oldukça etkilendiğini vurgulayan Deniz Baysal, "Burada olmaktan çok memnunum. Doğası ayrı güzel, insanları çok sıcak, yemekleri ise harika. Üç yıldır uğraşıp başaramadığım şeyi burada başardım" sözleriyle kente olan hayranlığını dile getirdi.