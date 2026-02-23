Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle adından söz ettiren Deniz Baysal, İbrahim Selim’in programına konuk olarak kariyerine dair dikkat çeken bir gerçeği açıkladı.

AYRILIK SÜRECİ MERAK ADİLMİŞTİ

Popüler dizi Teşkilat’ın ilk üç sezonunda başrol oynayan ancak dördüncü sezonda kadroda yer almayan ünlü oyuncunun ayrılık süreci, o dönemde izleyiciler tarafından merakla sorgulanmıştı. Baysal’ın yerine Aybüke Pusat’ın dahil olduğu projeden ayrılışına dair gerçeği, kendisi açıkladı.

ANİ BİR ŞEKİLDE DİZİDEN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI

Deniz Baysal, diziden ayrılışının kendi isteğiyle değil, senaryo akışı nedeniyle ve oldukça ani bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi. Bu durumun kendisinde yarattığı duygusal boşluğu anlatan oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"1,5 sene o boşluğu hissettim. Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor. Son anda iptal oluyor. Çok büyük bir boşluğa düştüm. Benim için ani oldu hikaye gereği çıkarıldım, hazırlamamıştım kendimi."

Ayrıca Deniz Baysal'ın bu samimi itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.