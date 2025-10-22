Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş'ın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor le oynadığı karşılaşmaya Deniz Ertaş'ın büyük hatası damga vurdu.

Konyaspor'un 20 yaşındaki genç kalecisinin yaptığı hata sonrası Beşiktaş, Tammy Abraham ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada 73. dakika oynanırken Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanında kaptığı top, Konyaspor savunmasının arkasına uzun pasla gönderildi. Uzun topu kovalayan Tammy Abraham'ın baskısı Deniz Ertaş'ı hataya zorladı. Ceza alanına gelen topu uzaklaştırmak isteyen Deniz Ertaş'ın hatasıyla topla buluşan Tammy Abraham, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi.

Konyaspor taraftarları, yaptığı hata sonrası genç kaleciye tepki gösterdi. Taraftarlar, top Deniz Ertaş'ın ayağına her geldiğinde yuhalayarak protesto etti.

Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.