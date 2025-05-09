Almanya’daki Deniz Feneri davasında sanıkları savunanlar arasında bulunan 52 yaşındaki Türk kökenli avukat Ü.K., “Zengin Türkler’i çeşitli yöntemlerle Almanya’ya kaçak getirmek” suçundan hakim karşısına çıktı.

Varlıklı Türkler’i, Çinlileri ve Araplar’ı, Almanya’ya getirip Pirmasens Kenti’ndeki ‘Mutluluk Ormanı Mahallesi’ne (Happy Forest Quarter) yerleştiren çete iki erkek ve iki kadın üyeden oluşuyor.

20 BİN-35 BİN EURO ARASI

Türk avukatın, yöneticisi olduğu bir şirket aracılığıyla Pirmasens’te daireler ve Saarbrücken’de ticari gayrimenkuller satın aldığı ya da kiraladığı belirtildi. Daha sonra, sahte iş sözleşmeleri ve şirketlerle Göçmen Büroları yanıltıdı. Türkiye ile diğer ülkelerden gelen zenginlere oturma izinleri alındı. Türkiye dışında Çin, Vietnam, Irak, İran ve Sudan’dan zengin kaçaklar getirilip aynı mahalleye yerleştirildi. Türk avukatın en az 20 davada, “yasa dışı oturum alınması için danışmanlık desteği” sağladığı belirtilirken, her bir kişiden 20 bin ile 35 bin Euro aldığı da vurgulandı.

ARAPLAR TUR ATACAKTI!

Yargılananlar arasında Pirmasens’teki ‘Mutluluk Ormanı Mahallesi’ tesisinin sorumlusu kadının 17 kaçakçılık vakasına karıştığı, toplam vakanın 40’ı aştığı açıklandı. Polis, kaçakçılık çetesine 2023’te baskın düzenlemiş ve 91 yerde arama yapmıştı. Baskında tutuklanan Türk avukat şartlı tahliye edilmişti. Zengin Arap turistlerin hayalini kurduğu küçük Pirmasens Kenti, ekonomik olarak olumsuz etkilendi. ‘Mutluluk Ormanı Mahallesi’ şimdi sessizliğe büründü.