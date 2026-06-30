Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da yayınlanan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kaydedilen gösteri, yayınlanmasının üzerinden yalnızca 6 gün geçmesine rağmen 7 milyon izlenmeye ulaştı.

6 GÜNDE 7 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Stand-up dünyasının son dönemde öne çıkan isimlerinden Deniz Göktaş, YouTube'da yayınladığı "Ölü Deniz" gösterisiyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. 24 Haziran'da izleyiciyle buluşan gösteri, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kaydedilen gösteri, 6 günde 7 milyon izlenmeye ulaşırken, yaklaşık 16 bin 500 yorum alarak platformun en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.

PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ AKTİF EDİLMEDEN YAYINLANDI

Gösterinin dikkat çeken yönlerinden biri de videonun para kazanma özelliği aktif edilmeden yayınlanması oldu. Bu tercih, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.

SİYASİ ESPRİLERİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Deniz Göktaş'ın performansında yer verdiği güncel ve siyasi göndermeler de geniş yankı uyandırdı. Türkiye gündemindeki siyasi tartışmalara kadar birçok konuya değinen komedyenin esprileri sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan kesitler arasında yer aldı.