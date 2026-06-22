İran'da Basra Körfezi kıyılarından toplanan deniz kestaneleri üzerinde çalışan araştırmacılar ile Baja California Özerk Üniversitesi'ndeki bilim insanları, deniz kestanesi kabukları ve dikenlerinden yüksek saflıkta hidroksiapatit üretilebildiğini ortaya koydu. İnsan kemiklerinin temel yapı taşlarından biri olan bu madde, doku mühendisliği ve implant teknolojilerinde büyük önem taşıyor. Doğal yapısı sayesinde, gelecekte kemik greftleri ve diş implantları gibi alanlarda kullanılabilecek biyomalzemeler arasında gösteriliyor.

KEMİK DOKUSUYLA UYUMLU YAPI SUNUYOR

Deniz kestanesi kabuklarından elde edilen hidroksiapatit, insan kemiklerinde bulunan minerallere oldukça benzer özellikler taşıyor. Bu nedenle araştırmacılar, söz konusu malzemenin vücut tarafından daha kolay kabul edilebileceğini ve kemik dokusunun yenilenmesini destekleyebileceğini düşünüyor. Doğal kaynaklardan elde edilmesi, sentetik alternatiflere göre daha düşük maliyetli ve çevre dostu bir seçenek sunma potansiyeli taşıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Deniz kestanesi kaynaklı biyomalzemeler henüz ticari implantlarda kullanılmıyor. Araştırmalar şu anda laboratuvar aşamasında devam ediyor. Son yıllarda biyoseramikler ve hidroksiapatit bazlı malzemelere olan ilginin artmasıyla birlikte, İran, Meksika ve Çin'deki ekipler bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Bilim insanları, ilerleyen yıllarda deniz kestanesi atıklarından elde edilen biyomalzemelerin kemik greftleri, diş implantları ve ortopedik uygulamalarda daha geniş kullanım alanı bulabileceğini değerlendiriyor.