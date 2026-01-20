Ahmet San, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğ, 2003 yılında Kanal D'de ekranlara gelen Popstar yarışmasına katılan Bayhan Gürhan, kendine has yorumuyla dikkat çekmişti.

Geçmişte işlediği cinayet nedeniyle bir dönem cezaevinde yatan şarkıcı, bu olay ortaya çıktıktan sonra Deniz Seki tarafından sert sözlerle hedef alınmıştı.

Bayhan’ın geçmişine tepki gösteren şarkıcı, "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Seki, yıllar sonra Bayhan hakkında konuştu.

Danla Bilic'in 'DanlaCast' adlı podcastine konuk olan Deniz Seki, Bayhan'la tartışmasının yanlış anlaşıldığını ve probleminin Bayhan olmayıp başka bir şey olduğunu "Problem Bayhan'a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok" sözleriyle açıkladı.

Deniz Seki ayrıca Bayhan'la bir düet yaparak insanları aralarında sorun olmadığına ikna edeceğinden de bahsetti.