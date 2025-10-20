Şarkıcı Deniz Seki, 'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. İşte çarpıcı açıklamaları:

* Şu anki Deniz, okyanus gibi. Doldu doldu taştı. Büyüdükçe küçüldüm.

* Yaşım 55 ama ben kendimi 25’imde hissediyorum.

* Güçlü bir kadınım. Kendimle gurur duyuyorum.

* 'Doyamadım' şarkısını sevgilime değil rahmetli babacığıma ağlaya ağlaya yazdım.

* Hayatım film değil tiyatro olsun. Beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın.

Serenay Sarıkaya (Soldaki) - Deniz Çakır (Sağdaki)

"GÖZLERİMLE FLÖRT EDERİM"

* Botoks yaptırdım ama estetiğim yok.

* Çok bonkör bir kadınım. Kendimi Sabancı’nın kızından daha zenginim gibi hissediyorum.

* Hak ettiğim yerde değilim. Daha güzel yerlerde olmalıyım.

* Deniz Seki'nin kalbi bu saatten sonra zor fethedilir. Gözlerimle flört ederim.

5 YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Deniz Seki geçen günlerde 5 yıllık sevgilisi İrfan Özçelik'ten ayrıldığını açıklamıştı. Seki, "Özel hayatımdan haberim yok. Ben yalnızım, küslük makamını geçtik artık. Uzun yıllardır hayatımda olan insanla görüşmüyoruz. Görüşmeme sebebimiz de ne bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.