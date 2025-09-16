72 sayfalık kapsamlı raporda, ülkenin yalnızca kıyı bölgelerinin değil, iç kesimlerinin de giderek artan iklim felaketlerinden etkileneceği belirtiliyor. Sel, kasırga, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi olayların hem sıklığının hem de şiddetinin artacağı öngörülüyor.

ISIYA BAĞLI ÖLÜMLER YÜZDE 400 ARTABİLİR

İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen, “Avustralyalılar iklim değişikliğinin etkileriyle bugün bile yaşıyor. Ancak şu an engelleyebileceğimiz her ısı artışı, gelecek kuşakları daha ağır bedellerden koruyacaktır” dedi.

Raporda üç farklı küresel ısınma senaryosu incelendi: 1.5°C, 2°C ve 3°C üzeri. Avustralya'nın hali hazırda 1.5°C eşiğini geçtiği belirtilirken, sıcaklık 3°C’ye ulaştığında Sidney’de ısıya bağlı ölümlerin yüzde 400 artabileceği, Melbourne’da ise neredeyse üç katına çıkabileceği ifade edildi.

1.5 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA

BBC'de yer alan habere göre; 2050’ye kadar, “yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde” yer alan kıyı yerleşimlerinin sayısında belirgin bir artış bekleniyor. Bu durum, nüfus sabit kalsa dahi 1.5 milyondan fazla insanın risk altına girmesi anlamına geliyor.

Kuzey Avustralya, uzak yerleşimler ve büyük şehirlerin dış mahalleleri, en fazla tehlike altındaki bölgeler arasında sayılıyor. Rapora göre bu durum, sağlık sisteminden altyapıya, doğal ekosistemlerden tarıma kadar pek çok alanı baskı altında bırakacak.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KAYBI RİSKİ DE VAR

Raporda ayrıca, Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef) ve Ningaloo Resifi gibi mercan resiflerinin daha yüksek oranda ağarma ve biyolojik çeşitlilik kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Her iki resif de halihazırda rekor seviyede ağarma olaylarıyla mücadele ediyor.

İklim Konseyi CEO’su Amanda McKenzie, bulguları “korkutucu” olarak nitelendirdi ve hükümeti daha ciddi emisyon kesintileri yapmaya çağırdı. McKenzie, “Kendi hükümetimizin verileri bile, eylemsizliğin felaket boyutlarını gözler önüne seriyor” dedi.

Hükümet, raporla birlikte ulusal uyum planını da yayımlayarak federal, eyalet ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde iklim krizine karşı nasıl hareket etmesi gerektiğini ortaya koydu. Bowen, 2035 yılına dair “iddialı ama ulaşılabilir” bir emisyon hedefinin de yakında açıklanacağını duyurdu.