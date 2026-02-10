BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.