Kanada’da faaliyet gösteren bir şirket, şehir içi su ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek otonom bir elektrikli su taksisi geliştirdi. Geliştirilen araç, tamamen insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Su taksisinin, kamera sistemleri ve artırılmış gerçeklik destekli sensörler sayesinde çevresini algıladığı ve rotasını kendi başına belirleyebildiği bildirildi.

KAMERA VE SENSÖRLERLE OTONOM SEYİR

Sistemde yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar ve gelişmiş sensörler, su üzerindeki diğer tekneleri, engelleri ve liman yapısını anlık olarak analiz ediyor. Bu verilerle araç, güvenli bir rota oluşturarak otonom şekilde ilerleyebiliyor.

ŞEHİR İÇİ DENİZ ULAŞIMINA YENİ ALTERNATİF

Projenin, özellikle şehir içi su taşımacılığında daha düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor. Elektrikli yapısı sayesinde sıfır emisyonlu ulaşım modeli sunması da dikkat çekiyor.

Henüz geliştirme ve test sürecinde olan su taksisinin, güvenlik ve performans testlerinden sonra sınırlı bölgelerde deneme amaçlı kullanılabileceği ifade ediliyor.