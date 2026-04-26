Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Miquelon, deniz seviyesinden sadece 2 metre yüksekte bulunuyor. Bu durum, kasabayı fırtınalar ve taşkınlar karşısında oldukça savunmasız hale getiriyor.

Yetkililer, artan riskler nedeniyle radikal bir karar aldı: Kasaba, bulunduğu yerden taşınacak.

40 METRE YÜKSEĞE YENİ BİR HAYAT

Yeni plan kapsamında yerleşim, mevcut konumunun yaklaşık 800 metre uzağındaki ve denizden 40 metre yüksekte bulunan bir tepeye taşınacak.

Projeyle birlikte yüzlerce evin yanı sıra altyapı, yollar ve güvenli sığınaklar da yeniden inşa edilecek. Amaç, kasabayı gelecekteki aşırı hava olaylarına karşı korumak.

KARARIN ARKASINDAKİ GERÇEK

Bu kararın alınmasında yalnızca bilimsel tahminler değil, yaşanan olaylar da etkili oldu. Bölgede son yıllarda meydana gelen şiddetli fırtınalar ve taşkınlar, riskin artık teorik olmaktan çıktığını gösterdi.

Özellikle büyük fırtınaların ardından evlerin zarar görmesi, kasaba halkını bu zor kararı kabul etmeye yöneltti.

TARİHİ BİR ADIM OLACAK

Uzmanlara göre bu proje, Fransa tarihinde iklim nedeniyle taşınan ilk yerleşimlerden biri olabilir.

Yetkililer, yeni yerleşimde eski kasabanın kimliğini korumaya çalışacaklarını belirtirken, bazı yapıların malzemelerinin bile yeniden kullanılabileceği ifade ediliyor.

Miquelon’un aldığı bu karar, iklim değişikliğinin gelecekte şehirleri nasıl etkileyeceğine dair çarpıcı bir örnek olarak gösteriliyor.