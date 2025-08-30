'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu geçen yıl ekim ayında işletmeci Ural Kaspar ile evlenmişti. Şu anda 8 aylık hamile olan Helvacıoğlu, bir süre önce kız bebek beklediğini duyurmuştu.

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

Doğum için gün sayan Helvacıoğlu, geçen günlerde biraz dinlenmek için ailesinin yanına Ayvalık'a tatile gitti. Ancak tatil sırasında başına gelen bir olay, oyuncuya adeta kâbusu yaşattı.

İrem Helvacıoğlu denizde yüzerken bir çocuğun dubadan atlaması sonucu kafasına düşmesiyle boynundan yaralandı. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Helvacıoğlu "Çocuk akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış" dedi.

"PARMAKLARIMI YENİ KULLANABİLİYORUM"

Boyunluk kullanmak zorunda kalan oyuncu, önceki akşam Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen'in düğününde görüntülendi. Sağlık durumuna dair konuşan İrem Helvacıoğlu, şimdi daha iyi olduğunu belirterek "Aslında sakatlığım sadece boynumla sınırlı değildi. Uzun süre işaret parmaklarımı hiç kullanamadım, ancak yeni yeni hareket ettirebiliyorum" açıklamasını yaptı.

Helvacıoğlu, bebeğini sağlıkla kucağına aldıktan sonra setlere dönmek istediğini ve çalışmayı çok özlediğini de belirtti.