'Mazu Yachts'ın sahibi iş insanı Halit Yukay'ın 'Graywolf' adlı lüks teknesinin Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., ’Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA BALIKÇILAR DA DESTEK VERDİ
İş insanı Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine havadan ve karadan yapılan arama çalışmaları üçüncü gününde de sürdü.
Bölgedeki balıkçılar da kıyılardaki kayalıklarda arama yaparak çalışmalara destek verdi.
OLAY
'Mazu Yachts'ın sahibi, yat tasarımcısı Halit Yukay, 'Graywolf' adlı lüks teknesiyle 4 Ağustos günü saat 15.10'da tek başına Bozcaada'ya gitmek üzere Yalova'dan ayrılmıştı.
Yukay ile irtibat kuramayan yakınları aynı akşam durumu Sahil Güvenlik'e iletmişti.
5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçaları bulunduğu ihbarı gelmişti.
Ekipler, yaptıkları incelemede teknenin Halit Yukay'a ait olduğunu belirlemiş fakat Halit Yukay bulunamamıştı.