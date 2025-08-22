Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Yalova’dan denize açıldı. Kendisinden haber alınamayınca yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.

5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında, Erdek’in Turanköy açıklarında yarı batık tekne parçaları görüldü. Ekipler, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama başlattı. Parçalanan tekne, Yukay’a ait çıktı, ancak aramalarda Yukay’a ulaşılamadı.

Yalova Altınova’da yat üretimi yapan Yukay’ın teknesi, Ekinlik Adası’na çekilip karaya çıkarıldı. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, kazanın nedenini belirlemek için bilirkişi incelemesi sürüyor.

Paşalimanı Adası’nda kayalıklara vuran tekneden alınan parçalar da inceleniyor. ‘Arel 7’ kaptanı C.T. (61), önce adli kontrolle serbest bırakıldı, ancak Yalova Başsavcılığı’nın itirazı ile İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Geminin önündeki sürtme izleri, kazadan önce ve sonra çekilen fotoğraflarla doğrulandı.

KAPTAN: 'SARSINTI HİSSETTİM'

Güvenlik kamerası, 5 Ağustos’ta saat 04.00’te limana yanaşan gemide kaptan ve mürettebatın izleri kontrol ettiğini gösterdi.Kaptan C.T., mahkemedeki ifadesinde, Marmara Adası’nı geçerken sarsıntı hissettiğini, tahta parçaları gördüğünü, can simidi fark edince yoluna devam ettiğini belirtti.

LABORATUVAR SONUÇLARI ÇIKTI

Bursa Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan inceleme, teknedeki ve gemideki boya kalıntılarının eşleştiğini ortaya koydu.

KIVANÇ TATLITUĞ: 'HAT BİR ANDA KESİLDİ'

Halit Yukay’ın son olarak oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğu belirlendi.

Tatlıtuğ, kazadan önce telefonda Yukay ile görüştüğünü, hattın kesildiğini ve bir daha ulaşamadığını ifade etti.

Soruşturma, Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

Sahil Güvenlik ve çeşitli il emniyet müdürlüklerinin deniz ekiplerince Çanakkale’nin Karabiga ve Balıkesir’in Paşalimanı-Koyun Adası bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Yukay’ın teknesinin koltuğu Karabiga’da bulundu, ancak kendisi henüz tespit edilemedi.