Teknesi denizde parçalanmış halde bulunan ünlü iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları Marmara Adası açıklarında devam ediyor. 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan kazayla ilgili dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerine ulaşıldı. Halit Yukay'ın 25 yıllık dostu ve iş ortağı Kerem Tuncer SÖZCÜ'ye konuştu.

Kerem Tuncer büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek 'bu resmen cinayet' çıkışı yaptı. Açıklamalarında önemli detaylara değinen Tuncer şu ifadeleri kullandı:

'BU RESMEN CİNAYET'

"Hala uğraşıyoruz ama naaşını bulamadık. Tekne ayarladık birazdan yeniden bölgeye gideceğiz. Bütün dostlar, arkadaşlar hep beraberiz. Çıkıp Kuzey tarafta bir arama yapacağız. Sahil güvenlik de yardım ediyor tabii. Onlar da hala arıyorlar. Dün kaptanı serbest bırakmışlar. Biz itiraz ettik tabii. Böyle bir şey yok çünkü. Kaçıyor resmen. Bu olamaz. Resmen cinayet!

'ÇALIŞANLARIN TELEFONLARINDAN VURMA ANINA DAİR VİDEOLAR ÇIKTI'

Kaptan 'bir şey hissettim ama benimle alakası olmadığını fark edip devam ettim' diyor. O yüzden mi şirketini aramış? Bir şey olmadığını hissettiyse niye şirketi arayıp ben devam ediyorum deme gereği duymuş?

Biz geminin IS raporlarını da aldık. Tekne vuruyor. Gemi çalışanları da emniyet tarafından sıkıştırılınca telefonlarından vurma anına dair videolar da çıktı. Hepsi bizim elimizde.

'BİR İNSAN NASIL ÖYLE BIRAKILIR?'

İşin sahil güvenliği yok mu? 16 kanaldan haber vereceksin. Bu kadar. Bu bir cinayet. Bir insanı bırakamazsınız. Hata bizde de olabilir. Onda da olabilir. Problem değil. Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl bir insan, bir insanı o kadar çaresiz bir şekilde bırakabilir? Belki de haber verse kurtarılabilecekti.

'BURASI TÜRKİYE DEMEK KOLAY...'

Maalesef 'burası Türkiye' demek çok kolay geliyor artık bana ama bu kadar da değil ya! Vallahi billahi bu kadar da değil! Benim 25 senelik arkadaşım, iş ortağım, her şeyim, çok yakın kardeşim benim.. Çok iyi kaptandır nasıl böyle bir şey oldu inanamıyorum. Çok iyi dalgıçtır, çok iyi dağcıdır. Ne bileyim, hala ümidimiz var bizim.

'BUGÜN DAHA ÇOK NETLEŞTİ'

Bugün IS raporu gelince biraz daha belli oldu çünkü tam teknenin kaza yerini görmüş olduk. Yalova'dan yukarıya doğru çıktığı muhtemelen. Çünkü biz genelde hep Marmara'nın kuzeyinden gideriz. Çoğu kaptan da öyle tercih eder. Çünkü rüzgar hep kuzeyden eser, dalga boyu büyümesin diye kuzey tercih edilir. Muhtemelen yukarı doğru çıkıyordu o...

'KIVANÇ TATLITUĞ ARAMIŞ,BİR DAKİKA SONRA KAZA OLMUŞ'

Kıvanç Yani Kıvanç Tatlıtuğ çok yakın arkadaşıydı. Kıvanç arıyor denizdeyken, onunla konuşuyor bir dakika sonra kaza oluyor. Bir dakika içinde telefonu kapatıyor çünkü. Mykonos'tan aramış onu Kıvanç. Aradıktan bir dakika sonra kaza olmuş.. Tam 17.10 gibi bir saate denk geliyor gibi. Orada vurduktan sonra tabii içeride bir bayılma olabilir, kafasına vurmuş olabilir her şey olabilir.

HER DETAYDA SORU İŞARETLERİ

Zannettim diyor adam. Yeleği gördük diyor. Tahta parçası gördüm. Can simidi yok, can yeleği var teknede. İlk verdiği ifadede 'biz hissettik' diyor. Hissettiysen sonra niye geri döndün? 'Birileri söyledi baktık' diyor. E baktığında niye durmadın? 'Çöp zannettim' diyor. Kaptanın ne dediği belli değil. Olayın her yerinde soru işaretleri var."

KAPTAN SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili Yalova'da kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle gözaltına alındı. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesi ortaya çıkan kaptan herhangi bir çarpmanın olmadığını söyleyerek sorumluluk kabul etmedi.

Yük gemisi kaptanı C.T.

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. verdiği ifadede, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı.

'TAHTA PARÇASI SANDIM'

Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00'da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bi sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm.

'ŞİRKETİ ARADIM'

Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim.

'NORMALDE SAHİL GÜVENLİĞE HABER VERİLİR...'

Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başı boş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi" dedi.

Kaptan C.T. bu açıklamaları yaptı fakat; yük gemisinde sürtünme izlerinin bulunması akıllara, 'çarpışma' ihtimalini getirdi. Öte yandan, Arel 7 gemisinde kazada parçalanan yatın izlerinin bulunduğu öğrenildi.

AREL 7'NİN RADAR HAREKETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yük gemisi AREL 7

Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı ileri sürülen kuru yük gemisinin radar hareketleri ortaya çıktı. 4 Ağustos’ta yaşanan kazayla ilgili dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisi Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli’nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.