Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış halde bulunan ve günler süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması Erdek 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

AKILLI SAATİ İNCELENECEK

Duruşmaya Yukay’ın eşi Ourania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Yukay’ın cenazesinin teşhis edilmesini sağlayan ve sol kolunda bulunan “mavi kordonlu” akıllı saatin içerisindeki verilere ulaşılıp ulaşılamayacağının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Bilişim İhtisas Dairesi’nden rapor alınmasına hükmetti.

CESEDİ 19'UNCU GÜN BULUNDU

Geçen yıl 4 Ağustos’ta Yalova’dan “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay’ın teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Yukay’ın cansız bedenine ise arama çalışmalarının 19’uncu gününde, Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında denizin 68 metre derinliğinde ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen “Arel 7” isimli yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, gemide görevli diğer sanıklar için de “yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” suçlamasıyla dava açıldı.

AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmada söz alan Yukay ailesinin avukatı Emine Selma Esen, Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin yük gemisiyle çarpışma sonrası boğulma olarak değerlendirildiğini belirterek sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Esen, Halit Yukay’ın denizde yardım beklerken kaderine terk edildiğini öne sürdü.

Sanık kaptanın avukatı Nuri Koray Kurun ise çarpışmanın kesin olarak kanıtlanmadığını savunarak, mevcut Adli Tıp raporuna itiraz ettiklerini söyledi. Kurun, olayın tüm teknik yönleriyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti ayrıca, ölümün boğulma sonucu mu yoksa vücuda isabet eden parçalar nedeniyle mi gerçekleştiğinin netleştirilmesi amacıyla Adli Tıp Üst Kurulu’ndan yeni rapor alınmasına karar verdi. Halit Yukay’a ait teknenin teknik belgelerinin de dosyaya eklenmesi istenirken, duruşma 10 Temmuz tarihine ertelendi.