Karadeniz’in simgesi hamsi, bu sezon bol avlanınca Trabzon’daki balık tezgahları hareketlendi. Vatandaşın sofralarının vazgeçilmezi olan hamsi, kilogramı 100 liradan satışa sunulurken, balıkçılar bereketli sezondan memnun olduklarını söyledi.

SADECE HAMSİ DEĞİL İSTAVRİT MEZGİTTE TEZGAHLARI SÜSLEDİ

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin yanı sıra istavrit 150, mezgit 200, alabalık 250, somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan alıcı buluyor. Hamsinin uygun fiyatı ve bol çıkmasıyla birlikte balık pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, bu yıl denizin bereketli olduğunu belirterek, “İşler güzel gidiyor, vatandaş memnun, biz de memnunuz. Hamsi bu sene bol çıktı, fiyatlar da makul seviyede kaldı” dedi. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, ilerleyen haftalarda havaların soğumasıyla birlikte hamsinin daha da yağlanacağını ve satışların artmasını beklediklerini dile getirdi.