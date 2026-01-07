Balık pazarında şafağın ilk ışıklarıyla başlayan müzayede sonrası konuşan Kiyoshi Kimura, "Biraz daha ucuza alabileceğimizi düşünmüştüm ama fiyat bir anda fırladı" itirafında bulundu. 1999 yılından bu yana tutulan resmi verilerdeki en yüksek rakama ulaşan satış, 2019'da kırılan 333.6 milyon yenlik (yaklaşık 92 milyon TL) eski reekoru da tarihe gömdü.

REKORTMEN BALIK SUŞİ RULOSU OLDU

Satın alınan dev balık, müzayedenin hemen ardından Kimura'nın restoran zinciri için ayrıldı. Rekor fiyatla alınan bu özel balıktan yapılan suşi ruloları, restoranda yaklaşık 500 yen (yaklaşık 137 TL) gibi son derece uygun bir fiyatla satışa sunuldu.

Rekorluk balığın tadına bakmak için kuyruğa giren müşteriler, deneyimi "benzersiz" olarak tanımladı. Restorandaki 40 yaşındaki bir müşteri, "Soya sosuna batırmanıza bile gerek yok, kendi tatlılığı ve dokusu insanı mutlu etmeye yetiyor" diyerek 100 milyonluk lezzeti anlattı.