Yasal sınırı aşan kalkan avı, 5 balıkçının hem avını hem de cebindekini kaybetmesine neden oldu. Üstelik ele geçirilen balıkların piyasa değeri, kesilen cezanın neredeyse iki katıydı.

YÜZDE 30 KOTASI AŞILINCA

Sakarya'nın Karadeniz'e açılan kapısı Karasu'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri denetim yaptı. Dip trolü avcılığında kalkan balığı için belirlenen yüzde 30 kotasını aştıkları tespit edilen tekne durduruldu.

850 KİLO EL KONULDU

Teknede yapılan aramada 850 kilogram kalkan balığı ele geçirildi. Kilosu yaklaşık 2 bin liradan satılan bu balıkların piyasa değeri 1,7 milyon lirayı buluyordu. Ancak balıkların tamamına el konuldu, teknedeki 5 kişi hakkında işlem başlatıldı.

905 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

5 balıkçıya toplam 905 bin 311 lira idari para cezası uygulandı. Denizden servetle dönmeyi hayal eden ekip, sahile boş elle ve ceza tutanağıyla döndü. Avladıkları balıkların değerini ceza olarak ödemekle kalmadılar, 1,7 milyonluk kazancı da kaybettiler.