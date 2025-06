Ali Macit



Silivri Cezaevi hayalleri çalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir’e nakledilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sevk edildiği gün yaşanan bir olay yürekleri sızlattı.



Çalık’ın oğlu 9 yaşındaki Denizhan Çalık, çok özlediği ve cezaevinde olduğu için üzüldüğü babasına biraz moral verebilmek için el ele durdukları yeşillikler içerisinde bir resim çizdi. Resmi babasına vermek için Silivri Cezaevi’ne geldiklerinde babasının İzmir’e nakledildiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.





Ailesi Silivri’ye yakın Beylikdüzü’nde yaşarken İzmir’e gönderilmesine Çalık da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.



Tutuklu Başkan Çalık, “Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır. Silivri’de sağlık kontrollerim düzenli olarak sürerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu karar vicdani değildir. Ama biliyorum ki gittiğim hiçbir yerde yalnız değilim. Türkiye’nin her bölgesi, her ili, her ilçesi, her köyü benim vatanımdır. Asla yılmayacağım”



DÜZENLİ TEDAVİ GEREKİYOR



Çalık ailesi açıklama yaptı. Başkanı Murat Çalık’ın ciddi sağlık problemleri yaşadığını belirterek, “1999’da Lösemi’ye yakalandı. 1 ay yoğun bakımda kaldı. 9 ay kemoterapi ve trombosit tedavisi gördü. Vücudu kendi kendine ilik üretti. 2006’da ağır lenfoma hastalığı geçirdi. Düzenli tedavi ve kontrol gerekiyor”