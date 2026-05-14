Norveç’in önemli ulaşım güzergahlarından biri olan E39 otoyolu üzerinde yer alacak tünel, Stavanger yakınlarındaki Randaberg ile Bokn bölgelerini birbirine bağlayacak. Proje sayesinde yıllardır kullanılan feribot hatlarının önemli kısmı devre dışı kalacak.

DENİZİN 400 METRE ALTINDAN GEÇECEK

Norveç’in fiyortlarla bölünmüş kıyı yapısı nedeniyle şehirler arası ulaşım uzun süredir feribotlarla sağlanıyor. Özellikle Kristiansand ile Trondheim arasındaki E39 hattında sürücüler birçok farklı feribot geçişi yapmak zorunda kalıyor.

Rogfast projesiyle birlikte bu hattaki ulaşım süresinin ciddi ölçüde azaltılması hedefleniyor. Yetkililer, yeni tünelin özellikle kötü hava koşullarında ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz hale getireceğini belirtiyor.

TÜNELİN İÇİNDE DEV KAVŞAK OLACAK

Projeyi sıra dışı yapan detaylardan biri de denizin yüzlerce metre altında kurulacak kavşak sistemi oldu. Tünelin orta bölümünde, yaklaşık 260 metre derinlikte çift şeritli bir dönel kavşak yer alacak. Bu bağlantı noktası, Kvitsøy adasına ulaşımı sağlayacak yan tünele bağlanacak.

İki ayrı tüpten oluşacak tünelde her yönde ikişer şerit bulunacak. Ayrıca havalandırma sistemleri, radar destekli trafik kontrolü ve anlık güvenlik takip teknolojileri kullanılacak.

DEV PROJENİN MALİYETİ 2,4 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

İlk kazı çalışmalarına 2018 yılında başlanan Rogfast projesi, artan maliyetler nedeniyle bir süre durdurulduktan sonra 2021’de yeniden hız kazandı. Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 25 milyar Norveç kronuna, yani yaklaşık 2,4 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor.

Yetkililer, tünelin 2033 yılında tamamen hizmete açılmasını planlıyor. Tamamlandığında Rogfast’ın, halen dünyanın en uzun deniz altı kara yolu tüneli olarak kullanılan yine Norveç’teki Ryfylke Tüneli’ni geride bırakacağı ifade ediliyor.