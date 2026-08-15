ABD, denizaltı teknolojilerinde dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Anduril tarafından geliştirilen Dive-LD adlı otonom sualtı aracının üretimi, Rhode Island'daki yeni tesisle birlikte yıllık 200 adede çıkarılacak.

6 KİLOMETRE DERİNE İNEBİLİYOR

Yaklaşık 5,8 metre uzunluğunda ve 2,7 ton ağırlığındaki Dive-LD, 6 bin metre derinliğe kadar görev yapabiliyor. Tek seferde yaklaşık 580 kilometre yol kat edebilen araç, 10 güne kadar su altında kalabiliyor.

Dronun tasarımı da geleneksel denizaltılardan ayrılıyor. Deniz suyunun gövdenin belirli bölümlerinden geçmesine izin veren "serbest su akışı" mimarisi kullanılırken, hassas elektronikler basınca dayanıklı özel tanklarda korunuyor.

GÖVDE 3D YAZICIYLA ÜRETİLİYOR

Dive-LD'nin dış bileşenlerinde büyük ölçekli 3D baskı teknolojisinden yararlanılıyor. Üreticiye göre dış kaplamaların tamamı iki günden kısa sürede basılabiliyor. Bu yöntem, sualtı araçlarının geleneksel tersane üretiminden fabrika tipi seri üretime geçirilmesini hedefliyor.

HEDEF YILDA 200 ARAÇ

Anduril'in önceki tesisinde yılda yaklaşık 12 gövde üretilebilirken, Rhode Island'daki yeni tesisin başlangıç kapasitesi yaklaşık 50 araç olacak. Bu kapasitenin aşamalı olarak yılda 200 Dive-LD'ye çıkarılması planlanıyor.

Bir aracın yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilirken, ABD Donanması da Dive-LD'yi kullanmaya başladı. İlk araç Nisan 2025'te teslim edildi. Mart 2026'da ise Anduril, daha büyük bir otonom sualtı aracı programı olan XL-AUV için seçildi.