Britanya’yı Avrupa anakarasına bağlayan ve "Doggerland" olarak bilinen batık kara parçasında yapılan incelemeler, bölgenin 16 bin yıl önce meşe, karaağaç ve fındık ağaçlarıyla kaplı olduğunu ortaya koydu. Antik DNA analizleri, bu ormanların varlığının bölge için tahmin edilen tarihten binlerce yıl daha önce başladığını kanıtladı. Araştırma kapsamında deniz tabanından alınan 41 farklı sondaj örneği ve 252 tortul kaya tabakası, ılıman iklim ağaç türlerinin bölgedeki varlığını bilimsel olarak tescilledi.

400 BİN YIL ÖNCE YOK OLDUĞU SANILAN TÜR BULUNDU

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu, bölgeden 400 bin yıl önce kaybolduğu varsayılan Pterocarya (ceviz ailesi) türüne ait DNA izlerine rastlanması oldu. Bu keşif, bazı hassas bitki türlerinin "mikro sığınaklar" adı verilen özel izole alanlarda, buz devri koşullarına rağmen düşünülenden çok daha uzun süre hayatta kaldığını gösteriyor. Ayrıca ıhlamur ağaçlarının (Tilia) Britanya anakarasından 2 bin yıl daha önce bu bölgede ortaya çıktığı saptandı; bu durum yerel ekosistemin önceden tahmin edilenden çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belgeledi.

ERKEN İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN BARINAK SAĞLADI

Araştırmacılar, Doggerland ormanlarının Mezolitik dönemdeki insan toplulukları için kritik bir yiyecek ve barınak kaynağı olduğunu bildirdi. Kuzey Denizi’nin yükselen sular altında kalmasıyla bu yerleşim alanlarının sulara gömüldüğü, bu durumun da Britanya'daki erken insan izlerine dair arkeolojik kanıt eksikliğini açıkladığı kaydedildi. Keşfedilen antik habitat, modern Britanya'nın oluşumundan önceki çevresel koşulları yeniden tanımladı.

EKOSİSTEM TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR

Daily Galaxy’nin aktardığı verilere göre, deniz tabanındaki tortulardan elde edilen bulgular Kuzey Avrupa’nın buz devrinden çıkış sürecinin sanılandan çok daha hızlı gerçekleştiğini tescilledi. Bilim dünyası, bu gizli ormanların keşfini Avrupa kıtasının biyolojik geçmişine dair eksik parçaların tamamlanması olarak değerlendiriyor. Doggerland’ın sadece bir geçiş güzergahı değil, zengin biyoçeşitliliğe sahip kalıcı bir yaşam alanı olduğu kesinleşti.