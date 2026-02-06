Bilim dünyası, Güney Atlantik’in karanlık sularından gelen büyüleyici görüntülerle çalkalanıyor. R/V Falkor (too) araştırma gemisi tarafından yürütülen derin deniz taramalarında, nadir görülen ve "dev hayalet denizanası" olarak bilinen Stygiomedusa gigantea doğal ortamında görüntülendi.

KOLUNUN UZUNLUĞU 10 METRE

Yaklaşık 250 metre derinlikte kaydedilen bu devasa canlı, fiziksel özellikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Bilimsel veriler, canlının gövdesini oluşturan çan kısmının 1 metre, ağız çevresindeki dört kolunun ise tam 10 metre uzunluğa ulaştığını gösteriyor. Diğer denizanası türlerinin aksine yakıcı dokunaçları bulunmayan bu gizemli tür, avlarını yakalamak için devasa kollarını kullanıyor.

28 YENİ CANLI TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

İlk örneği 1899 yılında tanımlanan bu türün, bugüne kadar dünya genelinde 100’den az kez gözlemlenmiş olması keşfin önemini artırıyor. Sefer sırasında sadece dev denizanası değil, aynı zamanda devasa mercan resifleri de gün yüzüne çıkarıldı.

Araştırma ekibi, yapılan incelemelerde 28 yeni canlı türüne rastlanmış olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Derin deniz ekosistemi hala keşfedilmemiş büyük sırlar barındırıyor. Bu tür keşifler, okyanusun derinliklerindeki biyodeşitliliğin korunması için kritik öneme sahip. Yeni tür ihtimalleri, laboratuvar ortamındaki DNA analizlerinin ardından kesinleşecek."