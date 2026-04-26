Güney Kore’nin Busan kentinde planlanan proje, deniz üzerinde kurulacak modüler platformlardan oluşuyor. Birbirine bağlı altıgen yapılar şeklinde tasarlanan bu sistem sayesinde şehir, ihtiyaçlara göre genişletilebilecek. Proje tamamlandığında konutlar, iş alanları, sosyal yaşam alanları ve temel altyapı hizmetleri aynı yapı içinde yer alacak.

KENDİ KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR MODELİ

Oceanix Busan’ın en önemli özelliklerinden biri sürdürülebilirlik üzerine kurulması. Projede enerji ihtiyacının büyük kısmının güneş panelleri gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor. Ayrıca yağmur suyu toplama sistemleri, deniz suyunun arıtılması ve atıkların geri dönüştürülmesi gibi çevreci çözümler de yer alıyor.

HENÜZ TAMAMLANMADI

Proje, dikkat çekici yapısına rağmen henüz tamamlanmış değil. Planlama ve geliştirme süreci devam ederken, inşaatın izin süreçlerine bağlı olarak 2026 yılı civarında başlaması öngörülüyor. Bu nedenle Oceanix Busan şu an için aktif bir yaşam alanı değil.

GELECEĞİN ŞEHİR MODELİ OLABİLİR

Uzmanlara göre Oceanix Busan, özellikle deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi altındaki şehirler için önemli bir alternatif sunabilir. Ancak maliyet, teknik zorluklar ve deniz ekosistemi üzerindeki etkiler gibi konular da tartışılmaya devam ediyor.

Tüm bu yönleriyle Oceanix Busan, gelecekte insanların nasıl ve nerede yaşayabileceğine dair önemli bir örnek olarak gösteriliyor.