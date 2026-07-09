Yeni geminin özellikle açık deniz rüzgar santralleri, köprü inşaatları, liman projeleri ve petrol ile doğal gaz platformlarının kurulumu gibi büyük ölçekli mühendislik çalışmalarında görev yapması planlanıyor. Yetkililer, geminin Çin'in açık deniz inşaat kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtiyor.

2200 TONU TEK HAMLEDE KALDIRABİLİYOR

Yaklaşık 110 metre uzunluğunda ve 43,8 metre genişliğindeki gemi, tam dönüş yapabilen dev bir vinç sistemiyle donatıldı. 149 metre uzunluğundaki vinç kolu sayesinde yükleri yaklaşık 172,5 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Bu yükseklik yaklaşık 50 katlı bir binaya denk geliyor.

Gemi, kaldırma operasyonlarında 2 bin 200 tona kadar yükü tek seferde kaldırabiliyor. Geniş güvertesinde ise 10 bin tona ulaşan dev yapı parçalarını taşıyabiliyor. Böylece rüzgâr türbini temelleri, büyük çelik platformlar ve köprü elemanları gibi ağır parçalar denizde tek operasyonla taşınabiliyor.

AĞIR YÜK KALDIRIRKEN DENGESİNİ KENDİSİ SAĞLIYOR

'Sihang Yongsheng' yalnızca bir vinç gemisi olarak değil, aynı zamanda yarı dalgıç taşıma platformu olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede büyük yapı elemanları açık denizde farklı noktalara güvenli şekilde taşınabiliyor ve proje süresi kısalıyor.

Gemide bulunan akıllı dengeleme sistemi ise kaldırılan yükün ağırlığını ve geminin dengesini anlık olarak hesaplıyor. Sistem, deniz koşullarına göre dengeyi otomatik ayarlayarak ağır kaldırma operasyonlarının daha güvenli gerçekleştirilmesini sağlıyor. Uzmanlara göre bu yeni nesil gemi, Çin'in özellikle açık deniz rüzgâr enerjisi ve büyük altyapı projelerindeki rekabet gücünü artıracak.