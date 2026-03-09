Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 20.02'de meydana gelen depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
SABAH 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bugün sabah saatlerinde Denizli'de 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilmişti.
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
Bu depremin derinliği de 7 kilometrede meydana gelmişti.