Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 13,34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Bu habere emoji ile tepki ver İlginizi Çekebilir Depremden korkanların Gezi Parkı'na kurduğu çadırlar kaldırıldı İlginizi Çekebilir Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 127 artçı deprem meydana geldi İlginizi Çekebilir İstanbul Üniversitesi'nden dikkat çeken deprem raporu İlginizi Çekebilir Kandilli'den 'deprem' toplantısı: Şiddeti denizde 8, karada 4-5 olarak ölçüldü İlginizi Çekebilir İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan deprem açıklaması: 'Sıkıntılı bir durum gözükmemektedir' İlginizi Çekebilir İstanbul'da korkutan deprem... Kimi yollara düştü kimi geceyi sokakta geçirdi