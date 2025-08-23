Saat 15.00 sıralarında orman dışı bir alanda başlayan yangının kısa sürede çevreye yayılması üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Yangına müdahale için 3 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personel bölgeye sevk edildi.
Yangınla mücadele sürerken, Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor.”
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamaları ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları istendi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.