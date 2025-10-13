DEM Parti’nin skandalları bitmek bilmiyor. Terör örgütü PKK elebaşından ‘sayın’, ‘önder’, ‘kurucu lider’, ‘barışın mimarı’ diye bahseden, grup toplantısında ‘Biji serok Apo’ seslerinden sonra şehitlerimizi ‘gencecik ceset’ diye tarif etti.

‘DEM YÜREKLENDİ’

Meclis’te uluslararası sözleşmeler görüşülürken DEM Parti ve İYİ Partili vekiller arasında ‘kandan besleniyorsunuz’ tartışması yaşandı. İYİ Partili Erhan Usta’nın “DEM yüreklendi, YPG meşrulaştı, PKK meşrulaştı, kurucu önder oldular, arkadaşlar itibar kazandı, televizyonlara çıkamıyorlardı, televizyonlara çıktılar” sözlerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yanıt verdi.

Koçyiğit, “Birileri barışa pusu kurmak istiyor. Birilerinin kanlı emelleri var, gelecek gencecik cesetlerin üzerine, tabutların üzerine elini koyup hamaset ederek yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlayacak insanlar var...” karşılığını verdi. Bu sözlere İYİ Partililer, “Hangi tabutların, öldürdüklerinizin tabutları mı?” diye tepki gösterdi. Tepki çeken bu sözler Meclis tutanaklarına da yansıdı.

DEM’in geçen haftaki grup toplantısında PKK’nın dağ kadrosundaki Yüksel Genç konuşmuştu.

‘MEDYAYA AYAR VERİN’

Öte yandan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın, medyanın dilinden rahatsız olduğunu belirtti ve bu iktidarın önlem almasını istedi.