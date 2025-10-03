‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ tezi ile derinleşen ekonomik kriz Türkiye’de fiyatları katladı. Milyonlar çift haneli benzin fiyatlarına, milyon TL’lere satılan arabalara alıştı. Oysa benzinin çift haneye yaklaştığı dönemler çok değil yaklaşık 4 yıl önceydi. 2021’de 7-8 TL aralığında olan benzin fiyatları aradan geçen 4 yılda uygulanan akıl dışı ekonomi politikaları ile bugün tam yüzde 571 zamlanarak 52.86 liraya yükseldi. Akaryakıta arka arkaya gelen zamlar ve vergi artışları nedeniyle arabanın deposunu doldurmak 2021’den bu yana 2 bin liradan fazla artış gösterdi.

ENFLASYONU SOLLADI

Akaryakıt enflasyonu TÜİK’in manşet enflasyon verisine de fark attı. 1 Haziran 2021’de İstanbul’da 7.87 TL’ye satılan benzinin litre fiyatı, bugün 52.86 liraya yükseldi. Aynı dönemde motorinin fiyatı da 7.35 liradan 52.17 liraya kadar yükseldi. Böylece TÜİK’in tüketici fiyat endeksinin yüzde 495.8 oranında artış gösterdiği 4 yılda, benzin yüzde 571 zamlandı. Motorin fiyatındaki artış oranı ise yüzde 609’a ulaştı. Böylece 50 litrelik bir benzinli arabanın deposunu doldurmak için yapılması gereken ödeme 4 yılda 393 liradan 2 bin 963 liraya yükseldi. Artış 2 bin 570 lira oldu. Türkiye’de akaryakıta zam yağarken brent petrolün varil fiyatı aynı dönemde 70 dolardan 67 dolara geriledi. Enflasyonun temel göstergelerinden olan akaryakıt fiyatlarındaki artışın en büyük nedenlerinden biri yılda 2 kez artırılan vergi oranları oldu.