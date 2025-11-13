Kocaeli’nin Dilova ilçesinde Ravive Kozmetik işletmesinde 8 Kasım sabahında yangın çıktı.

Kaçak binada sigortasız olarak çalışan Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (17), Nisa Taşdemir (15), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. 1’i ağır 7 kişi de yaralandı. Yangın çıkan işletmenin patronu ile yetkilileri tutuklanırken, Ravive Kozmetik firmasının asıl sahibinin Ali Osman Akat isimli şahıs olduğu ortaya çıktı.

BAKANLARLA POZLAR

Akat’ın, kokain kaçakçılığı suçundan 170 yıl hapis istemiyle yargılandığı ancak 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi. Akat’ın ayrıca AKP’li eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ve Nihat Zeybekçi, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile olan fotoğrafları çıktı.

ÇÖMEZ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de Ravive Kozmetik ile ilgili konuştu. Çömez, “2021’de Kolombiya’dan gelen uyuşturucu için operasyon yapılıyor ve Türkiye’de bir Kozmetik firması tespit ediliyor. Firmanın sahibi olan Ali Osman Akat, Süleyman Soylu ile boy boy resimleri var. 170 yıl hapisle yargılandı ve sadece 4 ay cezaevinde kaldı” dedi.

Çömez şöyle devam etti:

‘ÇÜRÜMÜŞ BİR DÜZEN’

“Ali Osman Akat o kozmetik firmasının sahibi. Avrupa’ya gönderdiği 140 bin litre dezenfektan zehirli çıktı, ürünleri TBMM’de de satıldı. Bu firmanın bir çalışanı da İsmail Onursal ve o da yangının olduğu, patlamanın yaşandığı firmanın sahibinin oğlu. Aynı zamanda Akat’ın da yeğeni.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetkisindeki işletmelerden tam 760 tanesi yasa dışı faaliyet gösteriyor. Denetlemesi gereken İŞKUR’un başındaki kişi de AKP milletvekilinin akrabası. Kokuşmuş, çürümüş bir düzen.”

‘KAYMAKAM GİTMELİ’

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Dilovası Kaymakamını hedef aldı:

“Dilovası Kaymakamı da görevden el çektirilmeli. Ben aradım, ‘Konuşamam’ diyor, telefonlara cevap vermiyor. Muhtar kaymakamı ‘Bu bina tehlikeli, mahallenin içinde bu iş olmaz’ diye uyarmış. Vatandaşı, muhtarı, milletvekilini dinlemeyen bu kaymakamı orada tutarsanız cinayetin ortağı olursunuz.”