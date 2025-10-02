Petrol fiyatlarındaki harektlilik ve döviz kurlarında görülen yukarı yönlü seyir, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre akaryakıta gelecek zam oranı belli oldu. Edinilen bilgiye göre 2 Ekim Perşembe gecesinden itibaren otogaza 1 lira 20 kuruşluk dev zam gelecek.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.29 lira
Motorin litre fiyatı: 54.48 lira
LPG litre fiyatı: 26.51 lira
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.13 lira
Motorin litre fiyatı: 54.35 lira
LPG litre fiyatı: 25.88 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.13 lira
Motorin litre fiyatı: 55.48 lira
LPG litre fiyatı: 26.40 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.46 lira
Motorin litre fiyatı: 55.81 lira
LPG litre fiyatı: 26.33 lira