Petrol fiyatlarındaki harektlilik ve döviz kurlarında görülen yukarı yönlü seyir, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. 

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre akaryakıta gelecek zam oranı belli oldu. Edinilen bilgiye göre 2 Ekim Perşembe gecesinden itibaren otogaza 1 lira 20 kuruşluk dev zam gelecek.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.29 lira

Motorin litre fiyatı: 54.48 lira

LPG litre fiyatı: 26.51 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.13 lira

Motorin litre fiyatı: 54.35 lira

LPG litre fiyatı: 25.88 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.13 lira

Motorin litre fiyatı: 55.48 lira

LPG litre fiyatı: 26.40 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.46 lira

Motorin litre fiyatı: 55.81 lira

LPG litre fiyatı: 26.33 lira