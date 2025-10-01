Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasını etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre otogaza 2 Ekim Perşembe günü dev zam kapıda.

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.19 lira

Motorin litre fiyatı: 54.46 lira

LPG litre fiyatı: 26.51 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.03 lira

Motorin litre fiyatı: 54.31 lira

LPG litre fiyatı: 25.88 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.02 lira

Motorin litre fiyatı: 55.45 lira

LPG litre fiyatı: 26.40 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.35 lira

Motorin litre fiyatı: 55.76 lira

LPG litre fiyatı: 26.33 lira