Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasını etkiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre otogaza 2 Ekim Perşembe günü dev zam kapıda.
İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.19 lira
Motorin litre fiyatı: 54.46 lira
LPG litre fiyatı: 26.51 lira
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.03 lira
Motorin litre fiyatı: 54.31 lira
LPG litre fiyatı: 25.88 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.02 lira
Motorin litre fiyatı: 55.45 lira
LPG litre fiyatı: 26.40 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.35 lira
Motorin litre fiyatı: 55.76 lira
LPG litre fiyatı: 26.33 lira