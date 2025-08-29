Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 1 lirayı aşan bir zam yapılması bekleniyor.

Peki, 29 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 29 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.84 lira

Motorin litre fiyatı: 52.15 lira

LPG litre fiyatı: 26.51 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.69 lira

Motorin litre fiyatı: 52.03 lira

LPG litre fiyatı: 25.88 lira

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.63 lira

Motorin litre fiyatı: 53.09 lira

LPG litre fiyatı: 26.40 lira

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.95 lira

Motorin litre fiyatı: 53.43 lira

LPG litre fiyatı: 26.33 lira