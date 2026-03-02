Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, pompaya yansıyacak ilk fiyat artışı LPG (otogaz) grubunda yaşanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor.

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litresi ortalama 58.34 TL'den, motorin 60.39 TL'den ve otogaz 30.29 TL'den satılıyor.

Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar ufak farklılıklar göstererek benzin için 58.18 TL, motorin için 60.23 TL ve otogaz için 29.69 TL bandında seyrediyor.

Başkent Ankara'da araç sahipleri benzinin litresine ortalama 59.28 TL, motorine 61.49 TL ve otogaza 30.17 TL ödüyor.

İzmir'de ise güncel fiyatlar benzin için 59.56 TL, motorin için 61.76 TL ve otogaz için 30.09 TL olarak pompaya yansımış durumda.