İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Bornova ve Konak ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, imalathane olarak kullanılan bir depo hedef alındı. Operasyon kapsamında iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE SENTETİK HAP VE HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından uyuşturucu imalathanesine çevrildiği belirlenen depoda detaylı aramalar yapıldı. Aramalar sonucunda, sokak satıcılarına dağıtılacağı değerlendirilen 121 bin 816 adet sentetik hap ile sentetik hap yapımında kullanılabilecek 44 kilo 694 gram ham madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve üretim malzemeleri muhafaza altına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerince düzenlenen baskında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Ö.U. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.