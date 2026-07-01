Türkiye’de gıdadan çevreye, sigortadan günlük yaşama kadar herkesi doğrudan etkileyecek 2 büyük yeni uygulama bugün itibarıyla resmen hayata geçiyor. İşte 1 Temmuz 2026'dan itibaren hayatımızda köklü değişiklikler yaratacak o düzenlemeler...

DEPOZİTO DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye’de Sıfır Atık Hareketi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) bünyesinde yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilin tamamında uygulamaya girdi.

Çevresel riskleri en aza indirmeyi ve atıkları geri dönüşüm zincirine dahil etmeyi amaçlayan sistemde, daha önce pilot bölgelerde 25 kuruş olan ürün başına ambalaj iade bedeli bugünden itibaren 1 lira olarak uygulanacak.

TÜM İŞLETMELER İADE NOKTASI OLARAK HİZMET VERECEK

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafe (HOREKA) işletmeleri iade noktası olarak görev yapacak.

Depozitolu içecek satışı yapan bu işletmelerin ve HOREKA’ların 1 Temmuz 2026 tarihine kadar "dbys.gov.tr" adresi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması ve birlikte çalışacakları saha operatörünü seçmesi gerekiyor.

İşletmeler, tüketicilerden topladıkları veya kendi tükettikleri ambalajları biriktirerek bu saha operatörlerine teslim edecek.

EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR LİRA DOĞRUDAN KATKI

İçecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanmasını hedefleyen DOA sistemi, ilk olarak Şubat 2025 tarihinde Sakarya’da pilot uygulama olarak başlatılmış, Temmuz 2025'te ise “7 Bölge 7 İl” sloganıyla genişletilmişti.

Pilot dönemde ambalaj başına 0,25 TL teşvik bedeli ödenen sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm ülke genelinde yeni bir aşamaya taşındı. Sistemin tam anlamıyla hayata geçmesiyle birlikte, her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar TL seviyesinde doğrudan katkı sağlanması öngörülüyor.

ÖDEMELER DİJİTAL CÜZDANLARA AKTARILACAK

Tüketiciler, "DOA" amblemi taşıyan ambalajları belirlenen iade noktalarına ya da Depozito İade Makinelerine (DİM) teslim ederek ambalaj teşvik bedellerini alabilecek. İade edilen her bir ambalaj için geçerli olan 1 TL'lik tutar, vatandaşların cep telefonlarına indirecekleri DOA mobil uygulaması içerisindeki dijital cüzdanlara anında yansıtılacak.

Dijital cüzdanlarında nakit biriktiren vatandaşlar, bu tutarları diledikleri zaman kişisel banka hesaplarına transfer edebilecek veya anlaşmalı bankaların ATM'lerinden nakit olarak çekebilecek.

Ayrıca edinilen iade bedelleri, anlaşmalı marketlerde yapılacak alışverişlerde de harcanabilecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

Kaza yapan araçlar için Maddi Zararlar Teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Trafik sigortasında yeni dönem bugün başladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'de 12 Haziran'da yayımlandı.

Değişiklikle, genel şartlara "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı eklendi. Kısa mesaj, elektronik posta, internet, mobil uygulama, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak sistemler bu kapsamda değerlendirilecek.

Tebliğe göre, Maddi Zararlar Teminatı kapsamında kaza yapan araçtaki değer kaybı, SEDDK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından aracın markası, yaşı, modeli, kullanılmışlık düzeyi, hasar gördüğü kısımlar, geçmiş hasar durumu ve aracın kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri ile onarılmasından sonraki ikinci el satış değeri arasındaki fark dikkate alınarak tespit edilecek.

Hasar başvurusu değer kaybı talebi sayılacak

Sigorta eksperi, raporunda değer kaybı tutarına ilişkin tespitine de yer verecek.

Bu teminat kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahibi, değer kaybı talebinde de bulunmuş kabul edilecek.

Sigortacı, hesaplanan değer kaybı tutarını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla en geç nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü içinde hak sahibine bildirecek.

Sağlık teminatı protez organ bedellerini de karşılayacak

Sağlık Giderleri Teminatı, üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içerecek.

Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan giderler ile sürekli bakıcı gideri bu teminat kapsamında olacak.

Tazminat miktarı tesbitinde sakat kalan kişi esas alınacak

Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan sürekli bakıcı giderleri sigorta şirketleri veya güvence hesabı tarafından Sağlık Giderleri Teminatı kapsamında karşılanacak.

Trafik kazası nedeniyle mağdurun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı ise Sakatlanma Teminatı kapsamında olacak.

Bu kapsamda tazminat ödemesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine ait olacak.

Sigortacı, söz konusu rapor konusunda ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş harcamalarını bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlü olacak.

Söz konusu tazminat miktarlarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınacak.

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı ise üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere 6098 sayılı kanunun haksız fiillere ilişkin hükümlerine göre belirlenen tazminatları içerecek.

Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınacak. Tebliğ, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.