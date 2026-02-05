6 Şubat deprem felaketinin üçüncü yıldönümü geldi. Binlerce vatandaşımız ailesini, sevdiklerini kaybetti. Yıldönümünde yitirdiklerinin mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların karşısına fahiş uçak biletleri çıktı.

İçinizden Biri Ekrem Açıkel, bilet fiyatlarına SÖZCÜ TV canlı yayınında isyan etti.

"- İşte kendi cep telefonumdaki uygulamadan çıkarttım. Biz de yalan iş olmaz. Bu akşam ve yarın sabaha Ercan Havalimanından İstanbul ve ardından Hatay'a aktarmalı veya aktarmasız uçuş 13 Bin 550 lira.

- Ya ilave sefer koyun Bin liraya düşürün. İnsanlar sevdiklerinin mezarını ziyaret etsinler.

- İstanbul'dan Hatay uçuşlarına bakalım. Çok sayıda insanımız buraya geldi. Sabiha Gökçen'den Hatay'a pek çok uçuş var. 5 Şubat'ı baz alırsak genelde 5 Bin, 6 Bin artarak devam ediyor. Ekonomik koltuk uçuşlar 6 bin liralara geldi. Düşürün Bin liraya.

- Zor anlarda neden birbirimize karşı merhametsiziz. Neden birbirimize hayatı kolaylaştırmıyoruz? Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Yalnızca iki kelimem var milyonların duygusuna tercüman olacak, Yazıklar Olsun!"