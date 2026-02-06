Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde barınma krizi devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kiralarla ilgili ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kurum'un bölgede 5 bin liraya kiralık ev bulunabileceği yönündeki ifadeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere siyasiler tarafından sert sözlerle eleştirildi.

ÖZDİL 'ANAYASAL HAK'KA DİKKAT ÇEKTİ

Sözcü TV yazarı Yılmaz Özdil de "barınma hakkının" anayasal bir hak olduğunu anımsatarak kiracıların duruma dikkat çekerken Sözcü TV, deprem bölgesinde saha araştırması yaptı.

Sözcü TV, yaptığı incelemede Bakan Murat Kurum'un anlattıklarıyla gerçeklerin bambaşka olduğunu ortaya çıkardı.

5 BİN TL'LİK KİRALAR NEREDE?

Gayrımenkul danışmanı Gülhanım Optur, Sözcü TV muhabiri Barış Yalınkılınç'a yaptığı açıklamada, bölgede 5 bin liralık kiraların yalnızca "çok ücra" yerlerdeki küçük daireler için geçerli olduğunu söyledi.

Optur, TOKİ konutlarında 12-13 bin, şehir merkezindeki 2+1 dairelerde ise 17-18 bin lira olduğu bilgisini de paylaştı.

Bölgede 3+1 dairelerin fiyatı ise an itibarıyla 22 bin lira bandında.