Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 200’den fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

"ZARAR VERİCİ DEĞİL RAHATLATICI"

Depremlerin daha çok “deprem fırtınası” şeklinde sürdüğünü belirten Sözbilir, bu durumun birkaç hafta devam edebileceğini ifade etti. “Deprem fırtınası zarar verici bir mekanizma olarak anlaşılmamalı” diyen Sözbilir, “Tam tersine, sistemin rahatlaması için, jeotermal sistemin varlığından dolayı gelişen bir mekanizma gibi düşünülebilir” dedi.

"İLK DEPREM İKİNCİ DEPREMİ TETİKLEDİ"

Sözbilir, 10 Ağustos’ta Sındırgı fayında yaşanan depremin ardından aynı büyüklükte bir depremin yeniden meydana gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, “İlk depremin merkezi biraz daha kuzeybatıdaydı, ikinci deprem güneydoğuda gerçekleşti. Bu da ilk depremin ikinciyi tetiklediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni 6 sismik fay tespit edildi”

Bölgedeki bilimsel çalışmalarda Sındırgı’nın güneyindeki dağlık alanda yeni 6 sismik fay tespit ettiklerini açıklayan Sözbilir, “Depremlerin çoğu Simav Fay Zonu’nun güneyindeki dağlık alanda gerçekleşiyor. Bu bölgeye ‘Emendere Fay Zonu’ adını verdik. Burada jeotermal kaynaklar bulunuyor, bu da faylardaki akışkanlığın göstergesi” dedi.

"SARSINTILAR 5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ÇIKABİLİR"

Sözbilir, bölgedeki depremlerin birbirini tetiklediğini ancak ana şokun yaşandığını vurgulayarak, “Artçı sarsıntılar 5 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması ve evlerine AFAD ekiplerinin kontrolü sonrasında girmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.