İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada yayılan ve kendi adını kullanarak depremlerin HAARP teknolojisiyle üretildiği yönündeki asılsız iddialara sert bir yanıt verdi. Görür, bu tür komplo teorilerinin bilimsellikten uzak olduğunu vurgulayarak, yalan haber yayanlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı.

X hesabından bir açıklama yapan Görür, “Arkadaşlar, benim adımı kullanarak güya depremin HAARP teknolojisi ile İstanbul’da üretileceği bir linkte dolaştırılıyormuş. O terbiyesizin izini bulup yasal yolla cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunlara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verdi.

Görür, bu tür iddiaların halkı yanlış bilgilendirdiğini ve deprem konusunda bilimsel farkındalığı zedelediğini belirtti.

DEPREMLER 13 MİLYON SENEDİR VAR

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de HAARP teknolojisiyle deprem üretildiği iddialarına karşı çıkarak, depremlerin dünyanın iç yapısından kaynaklanan doğal süreçler olduğunu belirtmişti.

2023 yılında bir konuşmasında, “Depremler 13 milyon senedir devam ediyor, daha milyonlarca sene de devam edecek. Depremin HAARP gemisiyle, Amerika’nın gemisi ve uçağıyla ne alakası var? İlgisi yok” diyerek bu tür iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Görür, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ve asılsız komplo teorileri yerine depreme dirençli şehirler inşa etmeye odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

HAARP NEDİR?

HAARP (Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı), ABD’nin Alaska eyaletinde iyonosferin özelliklerini incelemek amacıyla kurulan bir bilimsel projedir. 1993 yılında faaliyete geçen HAARP, özellikle komplo teorisyenleri tarafından yapay depremler, iklim kontrolü ve zihin kontrolü gibi iddialarla sıkça gündeme getiriliyor. Ancak bilim insanları, HAARP’ın bu tür etkiler yaratabilecek kapasitede olmadığını ve iddiaların bilimsel temelden yoksun olduğunu defalarca vurguladı.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Umran İnan, HAARP’ın yaydığı enerjinin bir şimşek çakmasından bile çok daha düşük olduğunu ve deprem gibi büyük ölçekli doğa olaylarını tetiklemesinin imkansız olduğunu belirtmişti. Benzer şekilde, Alaska Fairbanks Üniversitesi’nden HAARP programı yöneticisi Jessica Matthews da projenin doğal afetleri yaratma veya büyütme kapasitesine sahip olmadığını ifade etmişti.