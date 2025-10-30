2025 yılı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen art arda depremler, güvenli yapı stokunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 27 Ekim 2025’te Balıkesir’de yaşanan sarsıntı ise bu farkındalığı daha da artırdı. Deprem endişesiyle birlikte vatandaşların yeni ve dayanıklı yapılara yönelimi hız kazanırken, uzmanlar bu eğilimin kiralık konut piyasasında gözle görülür fiyat artışlarını beraberinde getirdiğini vurguluyor.

“K İ RACILAR ARTIK YEN İ YAPILARDA G Ü VEN ARIYOR ”

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, uzmanlar yeni binalara yönelik talebin son aylarda ciddi şekilde arttığını dile getiriyor.

Uzmanlar “Satılık piyasasında fark çok belirgin olmasa da kiralık konutlarda durum tam tersi. İstanbul genelinde aynı bölgede yeni ve eski yapılar arasında kira farkı iki kata kadar çıkabiliyor. Kiracılar artık sadece konum değil, binanın yaşı ve dayanıklılığına da önem veriyor” açıklamasında bulunuyor.

VER İ LER FARKI G Ö ZLER Ö N Ü NE SERD İ

Gayrimenkul platformu Endeksa’nın Eylül 2025 verilerine göre Türkiye genelinde:

-Yeni konutlarda (0–4 yaş arası) ortalama metrekare kira bedeli 263 TL,

-Eski konutlarda (16 yaş ve üzeri) ise 205 TL oldu.

Bu da ortalama %28’lik fiyat farkına denk geliyor.

FARKIN EN Y Ü KSEK OLDU Ğ U İ LLER

Eski ve yeni yapı arasındaki kira farkının en belirgin olduğu 15 il şu şekilde sıralanıyor:

Aksaray (%140)

Bingöl (%128)

Kırşehir (%118)

Batman (%116)

Şanlıurfa (%107)

Muş (%105)

Ağrı (%102)

Kars (%101)

Siirt (%95)

Yozgat (%90)

Afyonkarahisar (%89)

Samsun (%89)

Isparta (%89)

Karaman (%84)

Amasya (%83)

ÜÇ B Ü Y Ü K Ş EH İ RDE TABLO D İ KKAT Ç EK İ C İ

İstanbul: %43

Ankara: %61

İzmir: %45

Üç büyükşehirde de kiralık fiyat farkı dikkat çekerken, özellikle Ankara’da yeni binaların kira artışı öne çıkıyor.

DEPREM B Ö LGELER İ NDE FARK U Ç URUMA D Ö N Ü Ş T Ü

Depremlerin etkili olduğu illerde fark çok daha çarpıcı:

Balıkesir’de yeni yapıların ortalama metrekare kirası 291 TL, eski yapılarda ise 173 TL. Aradaki fark %68.

Kütahya’da ise yeni konutlar 215 TL, eski binalar 132 TL seviyesinde. Burada fark %63 olarak hesaplandı.

DEPREM KORKUSU, P İ YASANININ Y Ö N Ü N Ü DE ĞİŞ T İ RD İ

Artan deprem sayısı ve vatandaşların güvenli yaşam alanı arayışı, kiralık konut piyasasında yeni bir dönemi başlattı. Eski binalarda kiralar görece sabit kalırken, yeni yapılarda talep artışı fiyatları katladı. Uzmanlara göre bu eğilim, kentsel dönüşümün hızlanması ve güvenli yapıların değerinin artması anlamına geliyor.